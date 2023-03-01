الناظور.. إصابات في حادثة اصطدام حافلة نقل مدرسي وشاحنة وسيارة
هبة بريس : وجدة
وقعت بعد زوال اليوم الأربعاء فاتح مارس الجاري على الطريق بين بوعرك و اركمان بإقليم الناظور، حادثة سير خطيرة اثر تصادم حافلة للنقل المدرسي تقل عددا التلميذات والتلاميذ و شاحنة لنقل الإسمنت و سيارة نفعية.
وهذا، قد اسفر الحادث عن جرح كل الأطفال بجروح متفاوتة الخطورة، دون تسجيل اي وفيات.
وتم نقلهم عبر سيارت الإسعاف الى المستشفى الحسني بالناظور حيث تم استنفار كل الطواقم الطبية لعلاج المصابين.
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10 تعليقات
خالص المتمنيات بالشفاء لكل المصابين
مزيدا من الحذر والحيطة..
عدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين والاشارات المرورية..
اكثر الحوادث التي تقع داخل المدن وفي المدار الحضري..
على وزارة التجهيز تثبيت اشارات السماح والمنع للسائقين الذين يستعملون الطرقات وخصوصا بالليل..
قلة النوم والتعب من بين اسباب حوادث السير..
السكر والسياقة في حالة تهور التي تسبب حوادث السير..
على الدولة أن تقوم لتوسيع الطرق وصيانتها وتثبيت الكاميرات المراقبة ..
الخمر والسياقة المفرطة وعدم الانتباه الشارات المرور والمنع ..
علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا في الطرق وعدم التهور فيها ..