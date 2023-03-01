الناظور.. إصابات في حادثة اصطدام حافلة نقل مدرسي وشاحنة وسيارة

هبة بريس : وجدة

وقعت بعد زوال اليوم الأربعاء فاتح مارس الجاري على الطريق بين بوعرك و اركمان بإقليم الناظور، حادثة سير خطيرة اثر تصادم حافلة للنقل المدرسي تقل عددا التلميذات والتلاميذ و شاحنة لنقل الإسمنت و سيارة نفعية.

وهذا، قد اسفر الحادث عن جرح كل الأطفال بجروح متفاوتة الخطورة، دون تسجيل اي وفيات.

وتم نقلهم عبر سيارت الإسعاف الى المستشفى الحسني بالناظور حيث تم استنفار كل الطواقم الطبية لعلاج المصابين.

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