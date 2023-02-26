مكناس.. حادث مروري لحافلة للنقل العمومي بسبب حالة الطقس

ع محياوي _ هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.

هذا و مع نزول قطرات الغيث التي تهاطلت على مدينة مكناس بغزارة كما ذكرتها الأرصاد الجوية ، شهد وسط المدينة اليوم الأحد، حادث سير تعرضت له حافلة للنقل العمومي نتيجة انزلاقها إثر مرورها على بقايا محروقات ممتزجة بمياه الامطار حسب ماعاينته عدسة ” هبة بريس ” واصطدمت بلوحة إشهارية بمسارها.

وبمجرد وقوع الحادث تم إخبار المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية الذين حضروا الى عين المكان ، حيث تم نقل مجموعة من الركاب الى مستشفى محمد الخامس لإجراء الفحوصات الضرورية.

وحسب المعطيات الأولية الواردة من مستشفى محمد الخامس ل ” هبة بريس ” ، فان الحادث لم يسفر عن إصابات بليغة في أوساط الركاب الذين غادر جلهم المستشفى باستثناء حالة واحدة لازالت تخضع للفحوصات الضرورية.

وتؤكد الشهادات المستقاة من عين المكان بأن الحافلة كانت تسير بسرعة محدودة قبل أن تتعرض للانزلاق بسبب الأحوال الجوية وظروف الطريق كما تمت الإشارة الى ذلك.

وقد أعلنت إدارة الشركة أن الخبرة الأولية أظهرت أن السرعة كانت في حود 20كلم/ساعة بعد الإطلاع على أسطوانة تتبع السرعة ، وبأن الفرامل في حالة جيدة جدا بدليل علامة احتكاك العجلات بالطريق عند الفرملة كما تظهر ذلك الصورة ، مما يؤكد الحالة الميكانيكية السليمة للحافلة و رجوع الحادث الى عوامل الطقس بسبب نزول أمطار الخير على المدينة و تتسبب هذه العوامل في عدة انزلاقات حتى للسيارات على الطريق.

ولنا عودة للموضوع في حال ظهور معطيات جديدة.

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