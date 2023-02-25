“طوطو” متسائلا :”لماذا تتضامنون مع صاحب البيضة ولحشيشة لا !”

نجلاء مزيان

أثار الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد استغرابه من تضامن النشطاء مع النجم المغربي سعد لمجرد في قضيته المتعلقة بالاغتصاب المروع و كذا العنف.

و تساءل الرابور المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عن السبب الذي جعل العديد من الأشخاص يتضامنون مع لمجرد في قضيته، بالرغم من اعترافه بتعاطيه للكوكايين في حين هاجم ذات الجمهور طوطو حين أعلن عن تعاطيه للمخدرات “الحشيش”.

و قال طه فحصي عبر ذات المنصة:” البيضا إييه و الحشيش لا، مضيفا :”سكتات ليا الحجرة، زاهية فستوديو و حتى فتويتر”.

و الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قضت بالحكم على الرابور المغربي طه فحصي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم و 50000 درهم كتعويض مدني لفائدة المتضرر الصحفي محمد التيجيني.

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