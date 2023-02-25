“طوطو” متسائلا :”لماذا تتضامنون مع صاحب البيضة ولحشيشة لا !”
نجلاء مزيان
أثار الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد استغرابه من تضامن النشطاء مع النجم المغربي سعد لمجرد في قضيته المتعلقة بالاغتصاب المروع و كذا العنف.
و تساءل الرابور المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عن السبب الذي جعل العديد من الأشخاص يتضامنون مع لمجرد في قضيته، بالرغم من اعترافه بتعاطيه للكوكايين في حين هاجم ذات الجمهور طوطو حين أعلن عن تعاطيه للمخدرات “الحشيش”.
و قال طه فحصي عبر ذات المنصة:” البيضا إييه و الحشيش لا، مضيفا :”سكتات ليا الحجرة، زاهية فستوديو و حتى فتويتر”.
و الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قضت بالحكم على الرابور المغربي طه فحصي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم و 50000 درهم كتعويض مدني لفائدة المتضرر الصحفي محمد التيجيني.
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المجموع 13 آراء
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15 تعليقات
نعم كلنا مع الاغتصاب والمخدرات والمجون كلنا مع المجرد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نزاهة القضاء الفرنسي لن ينفع معها تضامن ولا تحكم ولا هاتف
يتعاطفون مع شخص إغتصب عدة …. في المغرب وأسكتهم بالمعارف والمال ويتناول الكوكايين. سبحان الله ****
لي دار الذنب يستاهل العقوبة
نتضامن معه اولا مغربي….نتضامن معه لان القضية مسيسة….ونشم فيها رائحة كابرانات فرنسا…..ومن واحبنا أن نقف بجنبه
انت معلم وحنا منك نتعلم
تابع الكل تطورات محاكمة الفنان سعد لمجرد، حتي وأن كنت من الدين لا يسمعون لهدا النوع الموسيقي بحكم سني طبعا الا أنني اشفق عليه واتمني ان يجد حلا لهدا المشكل نظرا لسنه وشبابه، فربما تكون فرصة للتوبة خصوصا وأن له اليوم عايلة أعني انه متزوج، الله يحسن عون والديه…
محمد الجم : السيدة ولدها تشد في الحبس وحنا نمشيو نمثلو ؟ .. هادشي غير معقول أبدا
تحية لأفراد أسرة المسرح الوطني بكل عناصره وفي مقدمتهم العملاق سي محمد الجم والممثلة الراقية لالة نزهة الركراكي…. رزقها الله الصبر وقدرة التحمل برفقة رفيق دربها الفنان الكبير البشير عبدو…..
اول حاجة لا تضامن مع الجرد لانه مدان بجريمة الاغتصاب. أما عن الكوكايين فهو شانه. لانه لايقوم بذلك أمام الكاميرات كما تقوم بذلك انت. الحسين كانوا كيكميوه الديوان و لعابة كبار و لكن انت كتقوم بذلك أمام الكاميرات و انت عارف بأنه ممزياتش و حرام. و معاقب عليه. كون واقعي راك في بلاد مازال ماليها مسلمين
طوطو أول مرة كنلقاك بعقلك عندك الحق كلهم منافقين
نحن لا نتعاطف مع أي مغتصب كيفما كان الي دار الذنب يستحق العقاب هذو ذنوب بنات المغرب الي تكرفس عليهوم مقدوش يشكيو لان عندنا غيشدوها هي بتهمة الفساد دكشي باش دصر ولكن هذ لورا خدات حق الجميع إلى كان عنيف فالعلاقة الجنسية كان عليه يمشي الطبيب وميتكرفسش على بنات كيفما كانو هي كانت ثابثة فاقولها ومتبثة هو كان تيدخل ويخرج فالهدرة يعني كان واخد المخدرات ماعقلش اش وقع دك الليلة ربما تكون هداية ليه وربي غفور رحيم بقات فيا غير زوجة العروسة مسكينة مكملاتش فرحتها
لست رجل قانون لكن أريد أن اسأل هل هذه الفتاة او السيدة عندما ذهبت مع سعد إلى الفندق هل كانت تعتقد أنه سقومان بلعبة ” الغميضة”
من قال لك أننا متضامنون معه؟ المتضامنون معه هم أمثاله.
في نظري لا الحكم الصادر في حقه ولا ذلك اللذي صدر في حقك كانوا جد مخففين.
“إذا ابتليتم فاستتروا”