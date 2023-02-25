“طوطو” متسائلا :”لماذا تتضامنون مع صاحب البيضة ولحشيشة لا !”

2023-02-25 / 20:02
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نجلاء مزيان

أثار الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد استغرابه من تضامن النشطاء مع النجم المغربي سعد لمجرد في قضيته المتعلقة بالاغتصاب المروع و كذا العنف.

و تساءل الرابور المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” عن السبب الذي جعل العديد من الأشخاص يتضامنون مع لمجرد في قضيته، بالرغم من اعترافه بتعاطيه للكوكايين في حين هاجم ذات الجمهور طوطو حين أعلن عن تعاطيه للمخدرات “الحشيش”.

و قال طه فحصي عبر ذات المنصة:” البيضا إييه و الحشيش لا، مضيفا :”سكتات ليا الحجرة، زاهية فستوديو و حتى فتويتر”.

و الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قضت بالحكم على الرابور المغربي طه فحصي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم و 50000 درهم كتعويض مدني لفائدة المتضرر الصحفي محمد التيجيني.

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‫10 تعليقات

  4. يتعاطفون مع شخص إغتصب عدة …. في المغرب وأسكتهم بالمعارف والمال ويتناول الكوكايين. سبحان الله ****

  6. نتضامن معه اولا مغربي….نتضامن معه لان القضية مسيسة….ونشم فيها رائحة كابرانات فرنسا…..ومن واحبنا أن نقف بجنبه

  8. تابع الكل تطورات محاكمة الفنان سعد لمجرد، حتي وأن كنت من الدين لا يسمعون لهدا النوع الموسيقي بحكم سني طبعا الا أنني اشفق عليه واتمني ان يجد حلا لهدا المشكل نظرا لسنه وشبابه، فربما تكون فرصة للتوبة خصوصا وأن له اليوم عايلة أعني انه متزوج، الله يحسن عون والديه…

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