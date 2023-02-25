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الفنيدق.. إيقاف شخصين وحجز 1800 قرص طبي مخدر

2023-02-25 / 10:30
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 25 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بوسط مدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر الشيرا وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على 1800 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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