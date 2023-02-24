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مراكش.. إيقاف شخصين بتهمة ترويج المخدرات

2023-02-24 / 17:06
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس 23 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المخدرة بمدينة مراكش، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 5906 قرص مهلوس من نوعي “إكستازي وريفوتريل”.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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