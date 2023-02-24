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نشرة إنذارية: أمطار رعدية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد

2023-02-24 / 15:07
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (50 – 80) ستهم كلا من شفشاون وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق وفحص-أنجرة، غدا السبت من الساعة الثانية صباحا إلى العاشرة مساء؛ فيما ستصب أمطار تتراوح بين 25 و40 ملم بكل من الجديدة وسيدي بنور وبرشيد وسطات، بعد غد الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وأضافت أن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1000 م تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سم مرتقبة اليوم الجمعة بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت؛ في حين يرتقب أن تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 20 سم بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وكرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير وشفشاون وتازة وبولمان وإفران، يومي الجمعة والسبت؛ كما يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح بين 15 و40 سم بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة وصفرو وورززات وتنغير وبولمان وميدلت بعد غد الأحد.

وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية محليا (75 – 85 كلم في الساعة) ستهم كلا من ورزازات وتزنيت وتارودانت وطاطا وكلميم وسيدي إفني وأسا الزاك، وكرسيف وفكيك وجرادة والناظور وتاوريرت وتازة وبولمان وميدلت وتنغير اليوم الجمعة من الساعة 12 زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

وتابعت أن نفس الظاهرة الجوية مرتقبة بكل من كرسيف وجرادة وتاوريرت وتازة شفشاون وبولمان وميدلت وصفرو والحسيمة، يوم غد السبت من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

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‫10 تعليقات

  3. الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل..

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