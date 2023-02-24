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وجدة.. “الابتزاز” يجر ضابط شرطة للاعتقال

2023-02-24 / 09:29
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هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الخميس 23 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بعين بني مطهر، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت إجراءات البحث، التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة، عن توقيف ضابط الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من الطرف الشاكي عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية.

وقد تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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