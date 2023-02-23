تزامنا والتساقطات الثلجية.. مندوبية الصحة بالراشيدية تنظم قافلة طبية

2023-02-23 / 18:00
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هبة بريس

تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، و في إطار برنامج رعاية 2022/2023 و تنفيدا للمخطط العملي للتخفيف من اثار موجة البرد، تنظم المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالرشيدية اليوم الخميس 23فبراير 2023 وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية لجهة درعة تافيلالت و بتعاون مع السلطات المحلية و المجتمع المدني قافلة طبية متعددة التخصصات على مستوى المدرسة الجماعتية لجماعة ملعب .

و شملت هذه الحملة الطبية تخصصات متعددة في كل من الطب العام ، طب العيون ، طب النساء و التوليد، جراحة الاسنان، الفحص بالصدى ، قياس الضغط و السكري ، وكذا تصحيح و قياس البصر .

ولحدود الساعة، تم فحص ازيد من 1300مستفيد مقسمين على النحو التالي : طب العام 300 مستفيد، طب العيون 160 مستفيد، طب النساء و التوليد 50 مستفيد، طب الاسنان ازيد من 200 مستفيد، بالإضافة إلى توزيع معجون الاسنان و الفرشات، تصحيح و قياس البصر ازيد من 300 مستفيد، قياس الضغط و السكري ازيد من 150 مستفيد، الفحص بالصدى 30 مستفيد.

وعرفت هذه الحملة الطبية توزيع مجموعه من الأدوية بالمجان لفائدة الساكنة المحلية و التي استحسنت هذه المبادرة.

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