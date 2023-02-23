ONEP يتعبأ بفم زكيد وأقا بعد اضطرابات في التزود بالماء الشروب

2023-02-23 / 16:02
0
هبة بريس

أدت التساقطات المطرية المهمة التي شهدها إقليم طاطا يومي 16 و17 فبراير، إلى حدوث اضطرابات في التزويد بالماء الشروب بمدينتي فم زكيد وأقا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه التساقطات تسببت في إتلاف القنوات الرئيسية لنقل مياه الشرب نحو هاتين المدينتين جراء فيضان واد النسولة بالقرب من فم زكيد وواد أقا.

وأضاف المصدر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام، خلال هذه الفترة، بتزويد مشتركي مركز فم زكيد انطلاقا من الموارد المائية المحلية التي لم تتأثر بهذه الفيضانات. أما بالنسبة لمركز أقا، فقد تم تزويده بواسطة شاحنات صهريجية تمت تعبئتها من طرف السلطات المحلية.

ومن أجل إعادة تزويد ساكنة هذين المركزين بالماء الشروب في أقرب الآجال، فقد تمت تعبئة موارد بشرية ومادية مهمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدعم من السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، وذلك بالرغم من الصعوبات الناجمة عن استمرار تدفق المياه على مستوى أودية النسولة وأقا.

وخلص المصدر إلى أن وضعية التزويد بالماء الشروب بالمدينتين قد أعيدت، بصفة نهائية، إلى وضعها الطبيعي ابتداء من 20 فبراير 2023.

ويحيط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علما أن مصالح المكتب تبقى رهن إشارة زبائنها الكرام للمزيد من التوضيحات، وتعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب بإقليم طاطا في أحسن الظروف.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تزامنا والتساقطات الثلجية.. مندوبية الصحة بالراشيدية تنظم قافلة طبية

تزامنا والتساقطات الثلجية.. مندوبية الصحة بالراشيدية تنظم قافلة طبية

2023-02-23 / 18:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

2023-02-23 / 17:43
Photo of الرباط.. “التوظيف الوهمي” يجر موظف أمن متقاعد للاعتقال

الرباط.. “التوظيف الوهمي” يجر موظف أمن متقاعد للاعتقال

2023-02-23 / 16:37
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-02-23 / 14:45
Photo of مجلس الحكومة يعين عميد كلية العلوم بتطوان رئيسا لجامعة الحسن الاول بسطات

مجلس الحكومة يعين عميد كلية العلوم بتطوان رئيسا لجامعة…

2023-02-23 / 14:22
Photo of عامل مكناس يشرف على تسليم مفاتيح سيارات للإ سعاف وسيارة للنقل المدرسي

عامل مكناس يشرف على تسليم مفاتيح سيارات للإ سعاف…

2023-02-23 / 14:17
Photo of التساقطات الثلجية.. بايتاس: فتح 57 محورا طرقيا وفك العزلة عن أزيد من 434 ألف نسمة

التساقطات الثلجية.. بايتاس: فتح 57 محورا طرقيا وفك العزلة…

2023-02-23 / 14:14
Photo of بايتاس: إتلاف 400 طن من المواد الغذائية الفاسدة ورصد 3325 مخالفة

بايتاس: إتلاف 400 طن من المواد الغذائية الفاسدة ورصد…

2023-02-23 / 14:03
Photo of بعد 3 سنوات.. الحكومة تنهي حالة الطوارىء الصحية بالمملكة

بعد 3 سنوات.. الحكومة تنهي حالة الطوارىء الصحية بالمملكة

2023-02-23 / 13:39
Photo of أسواق سوس…تراجع طفيف في اسعار الخضر واستقرار في الفواكه

أسواق سوس…تراجع طفيف في اسعار الخضر واستقرار في الفواكه

2023-02-23 / 13:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق