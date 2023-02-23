ONEP يتعبأ بفم زكيد وأقا بعد اضطرابات في التزود بالماء الشروب

هبة بريس

أدت التساقطات المطرية المهمة التي شهدها إقليم طاطا يومي 16 و17 فبراير، إلى حدوث اضطرابات في التزويد بالماء الشروب بمدينتي فم زكيد وأقا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه التساقطات تسببت في إتلاف القنوات الرئيسية لنقل مياه الشرب نحو هاتين المدينتين جراء فيضان واد النسولة بالقرب من فم زكيد وواد أقا.

وأضاف المصدر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام، خلال هذه الفترة، بتزويد مشتركي مركز فم زكيد انطلاقا من الموارد المائية المحلية التي لم تتأثر بهذه الفيضانات. أما بالنسبة لمركز أقا، فقد تم تزويده بواسطة شاحنات صهريجية تمت تعبئتها من طرف السلطات المحلية.

ومن أجل إعادة تزويد ساكنة هذين المركزين بالماء الشروب في أقرب الآجال، فقد تمت تعبئة موارد بشرية ومادية مهمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدعم من السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، وذلك بالرغم من الصعوبات الناجمة عن استمرار تدفق المياه على مستوى أودية النسولة وأقا.

وخلص المصدر إلى أن وضعية التزويد بالماء الشروب بالمدينتين قد أعيدت، بصفة نهائية، إلى وضعها الطبيعي ابتداء من 20 فبراير 2023.

ويحيط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علما أن مصالح المكتب تبقى رهن إشارة زبائنها الكرام للمزيد من التوضيحات، وتعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب بإقليم طاطا في أحسن الظروف.

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