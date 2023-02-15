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وزارة الأوقاف تحدد مبلغ مصاريف الحج لموسم 1444 هجرية

2023-02-15 / 17:01
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مبلغ مصاريف الحج لموسم 1444 هـ بالنسبة لتنظيم الوزارة هو 62.929,00 درهما، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب .

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تبعا لقرار اللجنة الملكية للحج المنعقدة يوم 8 فبراير الجاري والذي حدد يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 كحد أقصى للإعلان عن مصاريف الحج ، تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو (62.929,00 درهما)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب”.

وأضاف البلاغ أنه ” يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وبشهادة الانتقاء”.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه “سيتم بدء عملية أداء مصاريف الحج لهذا الموسم دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المنتقاة لتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب السعر والمنتوج المحددين بالقسيمة التي ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارها، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من 27 فبراير إلى 10 مارس 2023”.

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‫2 تعليقات

  1. هذا مبلغ مبالغ فيه جدا و يعتبر في الحقيقة مسا خطيرا بهذه الشعيرة ،كيف يمكن أن نتخيل أن يصل سفر ديني إلى هذا المستوى الكبير من الغلاء

  2. 62.000 درهم من أجل والو تخيلوا معي أن تكون غبيا وتؤدي أموالا باهضة على غبائك قمة الهبل والحماقة.

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