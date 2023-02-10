جريمة بشعة تهز بوجدور.. ق.تل شقيقه وأضرم النار في جث-ته

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة بوجدور، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في القتل العمد في حق شقيقه وإضرام النار عمدا بغرض إخفاء معالم هذه الجريمة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة بوجدور قد باشرت إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 22 سنة، بعد العثور عليها وهي تحمل آثارا للعنف، وذلك في أعقاب إطفاء حريق عمدي شب بمنزل أسرته بحي “التنمية” بنفس المدينة، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية تعرض الضحية للقتل العمد المتبوع بإضرام النار عمدا قصد إخفاء معالم مسرح هذه الجريمة.

وقد أسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن تحديد هوية شقيق الهالك باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، والتي تعكف حاليا الأبحاث على تحديد أسبابها وخلفياتها، قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة دوافع وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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