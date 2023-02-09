الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة، يشتبه في تورطهم في العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تورط أشخاص محسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم في تبادل العنف فيما بينهم بالشارع العام، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارتين مستوقفتين بعين المكان، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة مشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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