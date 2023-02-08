أمن البيضاء يعثر على جث-ة بإحدى المحاجز البلدية في ظروف غامضة

2023-02-08 / 14:59
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عثرت عناصر الأمن بالدار البيضاء، بناءا على إخبارية تلقتها في الموضوع، على جثة شخص متوفى بجانب سور إحدى المحاجز البلدية بالمدينة.

و حسب ما عاين موفد هبة بريس، فقذ انتقلت عناصر من الشرطة القضائية و العلمية للمكان الذي عثر فيه على الجثة و بالضبط بالمحجز البلدي بدرب ميلان بالدار البيضاء.

و بعد المعاينة و تجميع المعطيات الميدانية، تم نقل الجثة لمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي عليها وفق تعليمات النياية العامة خاصة أن ظروف و ملابسات الحادث تظل غامضة.

تفاصيل أوفى تجدونها في المقطع التالي:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6 ملايين درهم

“المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6…

2023-02-07 / 19:52
Photo of جريمة بشعة تهز سوق الأربعاء.. خال وشقيقتان يقت.لان طفلا

جريمة بشعة تهز سوق الأربعاء.. خال وشقيقتان يقت.لان طفلا

2023-02-07 / 16:52
Photo of مرتيل.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية بحائط

مرتيل.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية بحائط

2023-02-06 / 17:46
Photo of مصرع شخصين وإصابة العشرات في انقلاب حافلة لنقل العمال قرب تطوان

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انقلاب حافلة لنقل العمال…

2023-02-06 / 10:51
Photo of تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

2023-02-05 / 12:06
Photo of واقعة مؤلمة بالبيضاء.. حريق مهول بشقة مكفوف راح ضحيته طفل

واقعة مؤلمة بالبيضاء.. حريق مهول بشقة مكفوف راح ضحيته…

2023-02-04 / 09:57
Photo of البيضاء.. انهيار منزل بحي درب السلطان

البيضاء.. انهيار منزل بحي درب السلطان

2023-02-01 / 14:45
Photo of حرب الطرق تحصد 17 قت.يلا و1878 جريحا خلال أسبوع

حرب الطرق تحصد 17 قت.يلا و1878 جريحا خلال أسبوع

2023-01-31 / 17:32
Photo of أمن الرباط يحقق في ظروف وفاة شرطي غرقا بالشاطئ

أمن الرباط يحقق في ظروف وفاة شرطي غرقا بالشاطئ

2023-01-28 / 09:23
Photo of بسلاح زميله.. موظف أمن يضع حدا لحياته بالعيون

بسلاح زميله.. موظف أمن يضع حدا لحياته بالعيون

2023-01-27 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق