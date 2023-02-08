أمن البيضاء يعثر على جث-ة بإحدى المحاجز البلدية في ظروف غامضة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عثرت عناصر الأمن بالدار البيضاء، بناءا على إخبارية تلقتها في الموضوع، على جثة شخص متوفى بجانب سور إحدى المحاجز البلدية بالمدينة.

و حسب ما عاين موفد هبة بريس، فقذ انتقلت عناصر من الشرطة القضائية و العلمية للمكان الذي عثر فيه على الجثة و بالضبط بالمحجز البلدي بدرب ميلان بالدار البيضاء.

و بعد المعاينة و تجميع المعطيات الميدانية، تم نقل الجثة لمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي عليها وفق تعليمات النياية العامة خاصة أن ظروف و ملابسات الحادث تظل غامضة.

تفاصيل أوفى تجدونها في المقطع التالي:

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