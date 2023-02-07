أردوغان يعلن إغلاقا جزئيا للبلاد في رمضان
أردوغان يعلن إغلاقا جزئيا للبلاد في رمضان

أردوغان: نواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية

2023-02-07 / 13:38
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق وأودى بحياة الآلاف.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء بمركز إدارة عمليات الإنقاذ: “طواقمنا تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأمر، ووصلت إلينا طواقم من عدة دول للمساعدة في عمليات الإنقاذ”.

وأضاف: “متخصصوا الزلازل، يقولون إنه لا مثيل لهذا الزلزال الضخم الذي وقع في تركيا”، منوها: “أذكر جميع مواطنينا بعدم استخدم الطرق في المناطق المتعرضة للزلازل إلا للحالات العاجلة، وعدم إشغال شبكات الإتصالات والإنترنت”.

وقال الرئيس التركي إن عدد القتلى ارتفع حتى الآن إلى 3549 قتيل، والأرقام مرشحة للارتفاع، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألف و168 شخص، والحصيلة غير نهائية.

وأعلن 10 ولايات جنوبي تركيا مناطق منكوبة، إضافة إلى حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر.

وأكد أردوغان على وصول مبادرات للمساعدة من 76 دولة حتى الآن، مشيرا إلى أنه ” حتى الآن أرسلنا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال”.

وقال الرئيس التركي: “دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال”، مضيفا: “يعمل حاليا 53 ألف و317 عنصرا في عمليات البحث والإنقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا

الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا

2023-02-07 / 14:59
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 3549 قتيلا 22168 جريحا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 3549 قتيلا…

2023-02-07 / 14:14
Photo of مصر ترفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض في الإسكندرية

مصر ترفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض في الإسكندرية

2023-02-07 / 13:50
Photo of الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين…

2023-02-07 / 12:39
Photo of الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

2023-02-07 / 12:08
Photo of إدارة الكوارث التركية: “عدد مصابي الزلزال يفوق العشرين ألف شخص”

إدارة الكوارث التركية: “عدد مصابي الزلزال يفوق العشرين ألف…

2023-02-07 / 10:44
Photo of زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال و رضع بقوا 30 ساعة تحت أنقاض مبنى من ست طوابق

زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال و رضع بقوا 30 ساعة…

2023-02-07 / 10:04
Photo of حصيلة زلزال تركيا و سوريا.. حوالي 5000 ضحية لحدود الساعة

حصيلة زلزال تركيا و سوريا.. حوالي 5000 ضحية لحدود…

2023-02-07 / 09:19
Photo of الجزائرية أميرة بوراوي “تحت حماية السلطات الفرنسية”

الجزائرية أميرة بوراوي “تحت حماية السلطات الفرنسية”

2023-02-06 / 22:34
Photo of بعد الزلزال.. إردوغان يعلن الحداد لسبعة أيام

بعد الزلزال.. إردوغان يعلن الحداد لسبعة أيام

2023-02-06 / 20:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق