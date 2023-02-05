تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

هبة بريس _ وكالات

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 35 بجروح، بينهم أربعة في حالة حرجة، بعد أن انقلبت حافلة على طريق سريع في غرب تركيا، الأحد، وفق ما أفادت به، كوبرا ييت باشي، حاكمة ولاية “أفيون قرا حصار”.

وكانت حافلة الركاب متجهة من دياربكر في الشرق إلى مدينة بودروم في الغرب.

ونقلت قناة “تي آر تي” عن ييت باشي قولها إن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في منطقة مرتفعات. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ونقل المصابون إلى مستشفيات عدة في ولايتي أفيون قرا حصار وإسبارطة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ووقع الحادث، الأحد، عند مفترق طرق في ولاية أفيون قرا حصار.

وعقب الإبلاغ عن الحادث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق البحث والإنقاذ والشرطة إلى الموقع، وفقا للوكالة

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