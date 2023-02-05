Rescue workers and Turkish soldiers carry injured migrants after a minibus accident in Van, eastern Turkey, on July 18, 2019. - Fifteen people were killed and 28 wounded after a minibus carrying migrants overturned in eastern Turkey on July 18, the private news agency DHA reported. Women and children figured among the victims and their nationalities were not known. Police and ambulance services were rushed to the scene in Van province near the Iranian border, DHA reported, adding that they had entered Turkey illegally. (Photo by ORHAN ASAN / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT

تركيا.. ق_تلى و وإصابات في حادث انقلاب حافلة

2023-02-05 / 12:06
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هبة بريس _ وكالات

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 35 بجروح، بينهم أربعة في حالة حرجة، بعد أن انقلبت حافلة على طريق سريع في غرب تركيا، الأحد، وفق ما أفادت به، كوبرا ييت باشي، حاكمة ولاية “أفيون قرا حصار”.

وكانت حافلة الركاب متجهة من دياربكر في الشرق إلى مدينة بودروم في الغرب.

ونقلت قناة “تي آر تي” عن ييت باشي قولها إن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في منطقة مرتفعات. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ونقل المصابون إلى مستشفيات عدة في ولايتي أفيون قرا حصار وإسبارطة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ووقع الحادث، الأحد، عند مفترق طرق في ولاية أفيون قرا حصار.

وعقب الإبلاغ عن الحادث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق البحث والإنقاذ والشرطة إلى الموقع، وفقا للوكالة

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