“هبة بريس” تعزي في وفاة الأستاذ رفعت

2023-02-04 / 20:23
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توفي الأستاذ من أصول مصرية محمد رفعت مصطفى حسن العجماوي , بمدينة تازة بعد صراع طويل مع المرض .

وعمل الراحل قيد حياته بمركز تكوين المعلمين بتازة منذ 1978 حيث ساهم في تكوين وتأطير الطلبة المعلمين لمدة 10 سنوات ، ليؤسس بعدها مدرستين خصوصيتين بكل من مدينة جرسيف و تاهلة، حيث قضى أكثر من 40 سنة بمدينة تازة العريقة وكانت وصيته لأسرته الصغيرة أن يدفن بمدينة تازة .

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المدير العام لجريدة هبة بريس السيد امحمد لكبير نيابة عن طاقم الجريدة بتقديم أحر التعازي لأسرة الراحل الكبيرة والصغيرة.

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