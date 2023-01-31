اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

2023-01-31 / 15:01
5
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض عامل زراعي، الى الغرق بقناة للري بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين على مستوى دوار “السوالم” في جماعة آيت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها.

وذكرت مصادر أن مصالح الدرك الملكي انتقلت، يوم أمس الاثنين، رفقة ممثل للسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث جرى الإشراف على انتشال جثة الشخص الذي كان قيد حياته يشتغل عاملاً زراعيا، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح.

كما جرى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وذلك في انتظار نتائج التشريح الطبي.

وكان عدد من الضحايا قد قضو نحبهم في عدد من قنوات الري او بداخل ضيعات فلاحية، وهو ما يستدعي تحسيس الفلاحين بخطورة هذا الوضع على الاطفال او العاملين الزراعيين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل نظيره البنيني

الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل…

2023-01-31 / 16:45
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2023-01-31 / 16:29
Photo of مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير بفاس

مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير…

2023-01-31 / 14:57
Photo of أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة السرية

أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة…

2023-01-31 / 14:20
Photo of دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

2023-01-31 / 12:55
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-31 / 12:43
Photo of أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

2023-01-31 / 11:52
Photo of بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد: الماء أحد الدعائم الأساسية للتنمية

بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد:…

2023-01-31 / 11:32
Photo of انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4 أشخاص للاعتقال

انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4…

2023-01-31 / 11:17
Photo of الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا أوتوماتيكيا

الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا…

2023-01-31 / 10:30

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق