اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض عامل زراعي، الى الغرق بقناة للري بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين على مستوى دوار “السوالم” في جماعة آيت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها.

وذكرت مصادر أن مصالح الدرك الملكي انتقلت، يوم أمس الاثنين، رفقة ممثل للسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث جرى الإشراف على انتشال جثة الشخص الذي كان قيد حياته يشتغل عاملاً زراعيا، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح.

كما جرى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وذلك في انتظار نتائج التشريح الطبي.

وكان عدد من الضحايا قد قضو نحبهم في عدد من قنوات الري او بداخل ضيعات فلاحية، وهو ما يستدعي تحسيس الفلاحين بخطورة هذا الوضع على الاطفال او العاملين الزراعيين.

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