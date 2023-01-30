مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
الصورة من الأرشيف

بوريطة : حضور “البوليساريو ”يشكل “خللا” داخل الاتحاد الإفريقي

2023-01-30 / 20:57
0
هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن حضور ما يسمى ب”الجهمورية الصحراوية” الوهمية، يشكل “عائقا مؤسسيا” و”خللا” داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح بوريطة الذي استقبل رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي” المسمى ب”نداء طنجة”، أن “حضور ما يسمى ب”الجهمورية الصحراوية” الوهمية يشكل انحرافا قانونيا لأنها لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي”.

وأضاف أن “حضورها يشكل عائقا مؤسسيا وخللا داخل المنظمة الإفريقية”، كما يشكل “مشكلة بالنسبة لإفريقيا”.

وتابع بوريطة أن خلق هذا الكيان الوهمي يعد “انتهاكا” للقانون الدولي ومبادئ الوحدة الوطنية، مشددا على أن “الجمهورية الصحراوية” الوهمية تكرس “إفريقيا منقسمة” و”تناقضا” مع ممارسة الاتحاد الأفريقي.

وكان الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي” المسمى ب”نداء طنجة”، عقدوا السبت المنصرم بمراكش، اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، والذي تميز باعتماد مشروع “الكتاب الأبيض” بالإجماع.

واعتبر بوريطة أنه “يمكننا إرساء مخطط عمل انطلاقا من + الكتاب الأبيض + للتواصل مع المسؤولين وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام إزاء هذا الانحراف”، مضيفا أنه “إذا كانت “الجمهورية الصحراوية” الوهمية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن +الكتاب الأبيض+ المعتمد بمراكش أقر على الخصوص بأن وجود “الجمهورية” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of متابع بتهمة الإغتصاب ..أول تعليق لألفيس من خلف القضبان

متابع بتهمة الإغتصاب ..أول تعليق لألفيس من خلف القضبان

2023-01-30 / 21:45
Photo of مجلس المستشارين..التعاون الثنائي محور مباحثات مغربية – شيلية

مجلس المستشارين..التعاون الثنائي محور مباحثات مغربية – شيلية

2023-01-30 / 21:36
Photo of “فدرالية اليسار” : خلق الثروة رهين بمحاربة الفساد

“فدرالية اليسار” : خلق الثروة رهين بمحاربة الفساد

2023-01-30 / 20:16
Photo of تهمة “الإرهاب” تلاحق مغربي في إسبانيا

تهمة “الإرهاب” تلاحق مغربي في إسبانيا

2023-01-30 / 20:05
Photo of أخنوش : الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على تكريس البعد الجهوي

أخنوش : الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على…

2023-01-30 / 19:59
Photo of وف_اة ممثل مغربي مقيم في إسبانيا بعد سقوطه في البحر

وف_اة ممثل مغربي مقيم في إسبانيا بعد سقوطه في…

2023-01-30 / 19:42
Photo of مصدر ديبلوماسي ل” هبة بريس” : خبر الإعتداء على قنصلية الخزيرات عار من الصحة

مصدر ديبلوماسي ل” هبة بريس” : خبر الإعتداء على…

2023-01-30 / 19:22
Photo of مبعوث أممي…لدى المغرب والأمم المتحدة اهتمام مشترك

مبعوث أممي…لدى المغرب والأمم المتحدة اهتمام مشترك

2023-01-30 / 19:17
Photo of بوريطة يجدد دعم المغرب لإيجاد حل للأزمة في ليبيا

بوريطة يجدد دعم المغرب لإيجاد حل للأزمة في ليبيا

2023-01-30 / 18:57
Photo of الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال

الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ…

2023-01-30 / 18:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق