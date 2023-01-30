سناء عكرود تهاجم طاليس: “خيط رفيع يفصل الكوميديا عن السخافة”

2023-01-30 / 14:10
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نجلاء مزيان

استنكرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود ما قاله الكوميدي طاليس أثناء عرضه الكوميدي خلال تكريم أسود الأطلس على الإنجاز الذي قدموه بالمونديال.

و في هذا الصدد، نشرت عكرود تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي: “النكتة أو الموقف الكوميدي تركيبة نفسية ولغوية خطيرة تكمن خطورتها في حساسيتها”.

و أضافت قائلة:”خيط رفيع وهش يفصل الكوميديا عن السخافة، النكتة عن الشتيمة، فاحذروا من وسائلكم ولغتكم، فإما تكرم ثقافتنا وتربيتنا أو تفضح عاهاتنا واختلالاتنا الإجتماعية والنفسية”.

و الجدير بالذكر أن إنتقاذات لاذعة طالت الكوميدي طاليس على إثر عرضه الأخير، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن كلامه هو إهانة في حق المرأة المغربية.

و قال طاليس في عرضه الكوميدي: “حاجة واحدة لي عجبتني فالمنتخب، قد ما هما كيماركيو البيوت، قدما أنا كنعنق البنات لي حدايا”.

وأضاف قائلا: “بقينا دايرين النية مع سي الركراكي.. دير النية.. دير النية، واحد البنت حدايا بكثرة ما عنقتها، كون دزتو لمقابلة النهاية كون حملت مني.. الحمد لله لي ما دزتوش”.

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‫23 تعليقات

  3. سبحان الله انا لا اشاهده،عندما رايته غيرة القناة ولم ولن اشاهد سخفاته المتكررة واالباسلة ان صح التعبير.

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