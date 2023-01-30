سناء عكرود تهاجم طاليس: “خيط رفيع يفصل الكوميديا عن السخافة”
استنكرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود ما قاله الكوميدي طاليس أثناء عرضه الكوميدي خلال تكريم أسود الأطلس على الإنجاز الذي قدموه بالمونديال.
و في هذا الصدد، نشرت عكرود تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي: “النكتة أو الموقف الكوميدي تركيبة نفسية ولغوية خطيرة تكمن خطورتها في حساسيتها”.
و أضافت قائلة:”خيط رفيع وهش يفصل الكوميديا عن السخافة، النكتة عن الشتيمة، فاحذروا من وسائلكم ولغتكم، فإما تكرم ثقافتنا وتربيتنا أو تفضح عاهاتنا واختلالاتنا الإجتماعية والنفسية”.
و الجدير بالذكر أن إنتقاذات لاذعة طالت الكوميدي طاليس على إثر عرضه الأخير، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن كلامه هو إهانة في حق المرأة المغربية.
و قال طاليس في عرضه الكوميدي: “حاجة واحدة لي عجبتني فالمنتخب، قد ما هما كيماركيو البيوت، قدما أنا كنعنق البنات لي حدايا”.
وأضاف قائلا: “بقينا دايرين النية مع سي الركراكي.. دير النية.. دير النية، واحد البنت حدايا بكثرة ما عنقتها، كون دزتو لمقابلة النهاية كون حملت مني.. الحمد لله لي ما دزتوش”.
23 تعليقات
قمة السخافة والرذالة ولا يمت إلى الفن بأية صلة ، إنه العفن يا سادة
خذا راه ببنه وبين الكوميديا جبال وبحار ماشي خيط رفيع.كلام زنقوي وخلقة الله يسمح لينا بعيدة عن الفن
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
فضيحه
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يجب معاقبته في السجن
شيء فضيع جدا
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
واش ليست هناك راقبة على الأعمال الفنية قبل عرضها أين هي وزارة الثقافة، المشكل ان الحاضرين كيتكرشخو بالضحك على حساب قلة الحياء، لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
ينتهي الأمر دائما بأن يظهر المرء على حقيقته . عندما أتابع برنامج كوميديا الذي يقدمه في الأولى أستغرب من مما يتم تقديمه للأسر المغربية وما تتضمنه الفقرات من كلام نابي ومنحط وكيف يتحدث كل الكوميديين عن صاحبتي مشينا للقهوة وشدات لي فيدي والكل يصفق ويضحك وكأن الأمر عادي جدا . مثل هدا الكلام يحض على الرذيلة بشكل مباشر وعلى قنوات التلفزة.
وهاهو هذا الشخص يدلي بأقوال لا تمت إلى الفن بصلة وتفضح تصوره للمرأة الذي لايفقترق في شيء عن تصورات المنحرفين والمجرمين.
يجب إعداد عريضة لمنع الميوعة والحظ عليها على القنوات الوطنية
طاليس تعدى حدوده بالفاظ غير مقبولة ..
نحن في عصر التفاهة بامتياز
بعض الكوميدين يسخرون من اشخاص الذي اعتبره استهزاء ..
السخافة والحموضة اما الكوميدية بعيدة عليكم كل البعد ..
حثالة صنع منها الاعلام الوطني فنانين في غياب الفن الحقيقي والفنانين الحقيقين المقموعين او الذين لم يتملقوا الى صناع الحثالة فشنفوا مسامعنا وأرمدوا أعيننا بهذا الكم من المتسنطحين وفتحوا لهم المجال لدخول البيوت من أوسع الأبواب وهم ليسوا إلى حثالة فنية تراكت عليها مصطلحات زنقوية فأصبحت تهرطقها فنا دون احترام لقيم الاسرة والمجتمع …خلاصة كل إناء بما فيه ينضح
كلام زنقوي لا يتطابق مع مع مواصفات الكوميدي ..
عندما يتحول الفن الكوميدي الى أضحوكة رسالة مقصودة ..
الفن تربية وأخلاق ..