سناء عكرود تهاجم طاليس: “خيط رفيع يفصل الكوميديا عن السخافة”

نجلاء مزيان

استنكرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود ما قاله الكوميدي طاليس أثناء عرضه الكوميدي خلال تكريم أسود الأطلس على الإنجاز الذي قدموه بالمونديال.

و في هذا الصدد، نشرت عكرود تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي: “النكتة أو الموقف الكوميدي تركيبة نفسية ولغوية خطيرة تكمن خطورتها في حساسيتها”.

و أضافت قائلة:”خيط رفيع وهش يفصل الكوميديا عن السخافة، النكتة عن الشتيمة، فاحذروا من وسائلكم ولغتكم، فإما تكرم ثقافتنا وتربيتنا أو تفضح عاهاتنا واختلالاتنا الإجتماعية والنفسية”.

و الجدير بالذكر أن إنتقاذات لاذعة طالت الكوميدي طاليس على إثر عرضه الأخير، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن كلامه هو إهانة في حق المرأة المغربية.

و قال طاليس في عرضه الكوميدي: “حاجة واحدة لي عجبتني فالمنتخب، قد ما هما كيماركيو البيوت، قدما أنا كنعنق البنات لي حدايا”.

وأضاف قائلا: “بقينا دايرين النية مع سي الركراكي.. دير النية.. دير النية، واحد البنت حدايا بكثرة ما عنقتها، كون دزتو لمقابلة النهاية كون حملت مني.. الحمد لله لي ما دزتوش”.

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