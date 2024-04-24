عبد الاله رشيد يتضامن مع الباز ويصرح: “بنادم كيكون كينقز فتيك توك حتى كيولي نجم”

هبة بريس – خولة الوادي

دخل الممثل عبد الاله رشيد، على خط الجدل، الذي أثارته تصريحات زميله أنس الباز.

وأكد بطل “رضاة الوالدة” في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، أقوال زميله أنس النار، مشددا على أن المجال يشتغل وفق منطق “المحسوبية” و”باك صاحبي” .

وأضاف عبد الاله رشيد، أن فنانين كبار ونجوم صنعوا أسماءهم بمجهوداتهم الشخصية، يعانون من التهميش، مقابل دعوة آخرين وصفهم ب”لحاسين الكابة” للمشاركة في أغلب الأعمال الفنية.

وعاب ذات المتحدث، على المسؤولين تهميش الفنانين ودعوة “المؤثرين” مسترسلا بالقول “وحدة كتكون ولا كيكون كينقز فتيك توك حتى كيولي فنان”.

وأضاف نجم مسلسل “المختفي”، أن الباز لم يقل سوى الحقيقة، ومعبرا عن أسفه لوصول المجال الفني الى هذا المستوى الذي يسيء له ولصورة البلاد.