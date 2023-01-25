أمن الرباط يوقف سارق وكالة لصرف العملات

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض مستخدمة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لصرف العملات، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه زوال اليوم الأربعاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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