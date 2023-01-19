السلطات تمنع جماهير الجيش من التنقل لحضور “الكلاسيكو” أمام الرجاء

هبة بريس ع محياوي

منعت سلطات مدينة الدار البيضاء، جمهور فريق الجيش الملكي لكرة القدم، من التنقل إليها السبت 21 يناير 2023، لمساندة لاعبيه أمام الرجاء الرياضي، في قمة “كلاسيكو” الجولة الـ14 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.

وستجري المباراة المذكورة/ بدون حضور الجماهير العسكرية، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ويعود سبب المنع، لتفادي وقوع أحداث الشغب بين جمهوري الفريقين، في ظل العلاقة المتوثرة بينهما.

و أكد مصدرمسؤول لهبة بريس انه ” كل من خالف هذا القرار، فإنه يعرض نفسه للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون.”

جدير بالذكر، أن المواجهة ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، علما أن الجيس الملكي يتصدر الترتيب العام للفرق برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الرجاء في المركز الرابع بمجموع 23 نقطة.

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