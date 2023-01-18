الرباط.. سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤخرا، عددا من السفراء الجدد، الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم في المغرب.

ويتعلق الأمر بكل من كارلوس خوسيه دي بينهو إي ميلو بيريرا ماركيز، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية البرتغال، وكريستوف لوكورتيي، السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الفرنسية، وسيرهي ساينكو، السفير المفوض فوق العادة لأوكرانيا.

كما يتعلق الأمر بناتالي فوستيي، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب.

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