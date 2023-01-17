5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022
اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء خمسة لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في القارة الافريقية لسنة 2022 .
وضمت هذه التشكيلة ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ورومان غانم سايس في مركز الدفاع ، وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي في خط الوسط.
وجاء اختيار اللاعبين المغاربة بعد تألقهم في كأس العالم « قطر 2022″، وبلوغهم نصف النهائي، كأول منتخب عربي وافريقي يصل لهذا الدور.
وفي ما يلي التشكيلة المثالية الافريقية للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء:
– حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)
– الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – خاليدو كوليبالي (السنغال) – رومان سايس (المغرب) – علي معلول (تونس)
– خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب) – عز الدين أوناحي (المغرب) – محمد قدوس (غانا)
– الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – فانسنت أبو بكر (الكاميرون)
وكان الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء قد اختار الأسبوع الماضي الظهير الأيمن أشرف حكيمي ، الذي خاض مع المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ، ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022 .
9 تعليقات
المستحيل ليس مغربيا اسود الاطلس الله اكبر شرفتم بلدكم المغرب والعرب وافريقيا..
انجاز تاريخي لا ينسى اسود الاطلس حلم حقيقي فوق الخيال انتم من صنعتم التاريخ..
إنجاز تاريخي لا ينسى والفرحة لا توصف وأخدو قلوبنا بدل الكأس الخماسي المتألق:بونو ياسين. عزالدين اوناحي. اشرف حكيمي. غانم سايس. وسفيان امرابط …
صناع التاريخ اللهم احفظهم..
قيمة اللاعبين في السوق الدولية زادت حوالي %77 فخر المغرب والمغاربة..
كلنا نفتخر بمدرب فريقنا الوطني وليد الركراكي الذي حقق لكرة القدم المغربية نتائج غير مسبوقة ..
شكرا وليد الركراكي الرجل المناسب في مكان المناسب وتحية لكل الاعبيين ..
شكرا لك راس لافوكا عشنا معك ايام لاتنسى وسنعيدها حكاية لابنائنا دمتم متألقين دائما وأداءكم الجيد..
كل الحب والتقدير والاحترام لكل لاعبي المنتخب الوطني المغربي..