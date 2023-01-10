لقجع ينوب عن الجامعة في تقديم التعازي للاتحاد القطري في وفاة المهندي

هبة بريس ـ رياضة

نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نص رسالة التعزية التي قدمتها لنظيرتها القطرية بعد وفاة سعود المهندي.

و جاء في البلاغ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، تتقدم بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم سعود المهندي ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم القدم القطرية والعربية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل سعود المهندي، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ،و كذلك عضوا بمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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