السعودية تقرر إلغاء كامل القيود على أعداد الحجاج هذا العام

2023-01-09 / 20:07
0
هبة بريس

قررت السلطات السعودية إلغاء كافة قيود جائحة كورونا بشأن أعداد الحجاج للعام الجاري.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023 وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج. وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.

وقالت وزارة الحج في تغريدة على تويتر إن المملكة لن تفرض أي قيود، بما في ذلك قيود السن، هذا الموسم.

واقتصر السماح بأداء الحج في عام 2022 على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما والذين حصلوا على اللقاحات بالكامل ولديهم حصانة ضد فيروس كورونا ولا يعانون من أمراض مزمنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية

وزارة الأوقاف : غدا الأحد أول أيام جمادى الثانية

2022-12-24 / 19:14
Photo of التوفيق: “تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى مسجد أخضر”

التوفيق: “تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى…

2022-12-22 / 15:03
Photo of الرباط .. باحثون وعلماء يبرزون أهمية إمارة المؤمنين في حفظ الملة والدين

الرباط .. باحثون وعلماء يبرزون أهمية إمارة المؤمنين في…

2022-12-18 / 19:40
Photo of الرباط .. اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي الأعلى

الرباط .. اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي…

2022-12-17 / 20:48
Photo of التوفيق : “الوزارة “عازمة على إصلاح وترميم جميع المساجد

التوفيق : “الوزارة “عازمة على إصلاح وترميم جميع المساجد

2022-11-07 / 21:22
Photo of الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة…

2022-11-04 / 23:00
Photo of الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له…

2022-11-04 / 20:13
Photo of وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية

وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الآخر لعام…

2022-10-26 / 19:38
Photo of السعودية تسمح لحاملي بطاقة “هيا” للمونديال بأداء العمرة

السعودية تسمح لحاملي بطاقة “هيا” للمونديال بأداء العمرة

2022-10-16 / 12:58
Photo of التوفيق: المجلس العلمي الأعلى يحرص على القيام بواجبه في خدمة الدين داخل ثوابت الأمة

التوفيق: المجلس العلمي الأعلى يحرص على القيام بواجبه في…

2022-10-08 / 22:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق