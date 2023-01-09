البدراوي يطلق حملة “رجامعانا” لدعم مالية الرجاء و التبرعات تنطلق
هبة بريس ـ رياضة
أعلن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي عن انطلاق حملة “رجامعانا” و هي الحملة التي تروم جمع التبرعات المالية من جمهور الرجاء لدعم ميزانية النادي الأخضر.
و نشرت إدارة النادي بلاغا أكدت فيه أنه و نزولا عند رغبة الجماهير الرجاوية، ولأن فلسفة هذه الحقبة الجديدة ترتكز على الشفافية وتعبئة جميع فعاليات النادي من أجل المساهمة فى تدارك تبعات الأزمة المالية الخانقة للرجاء، والتي تلقي بظلالها على السياسة التسييرية وجميع الاستراتيجيات المهيكلة الكفيلة بإعادة النادي لتوهجه، وبعد مشاورات عديدة، وضعت رهن إشارة الجماهير الخضراء مبادرة لخلق سجل لمشجعي النادي وجمع تبرعاتهم في إطار تحدي مجتمعی فرید.
و شددت إدارة الرجاء على أن عملية التبرعات ستكون شفافة حيث يمكن للجميع تتبع عملية التبرعات بمنتهى الشفافية والمصداقية من خلال الاطلاع على هوية المتبرعين و المبالغ المتبرع بها من خلال الموقع الذي تم تخصيصه لهذا الغرض.
و أوضحت إدارة الرجاء أن هذه المنصة تشكل أساسا للتعريف بجماهيرها أينما كانت ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة، عبر استراتيجية متكاملة أساسها روح المنافسة بين الجماهير من أجل خلق قيمة مضافة لفائدة النادي أكانت مالية أو تسويقية أو تربوية أو مجتمعاتية، كما أن المساهمات مفتوحة أيضا في وجه المتاجر والشركات الراغبة في دعم النادي.
10 تعليقات
عليك بقفل مدرسة الرجاء وكدا الأقسام الصغرى لانه لافاءدة بوجودها مادمت تعتمد على لاعبين من خارج الرجاء.مع احترامي
السيد الرگراگي اخذ نفس اللاعبين و كون فريق من اقوى الفرق العالمية مشكل الرجاء 1) الرئيس لم يمارس كرة القدم في طفولته و شبابه و لم يدرس كرة القدم و لا علاقة له بكرة القدم اقسم بالله لو غدا ان شاء الله دخلت محل للحلاقة واخذت ادوات الحلاق هل سأنجح في حلق شخص او سأقطع اذنيه ؟؟ مشكل الرجاء الرئيس و المدرب و تونسيين و الجزائريين مستواهم مستوى قسم الهوات العجوز ” نگافة ” ضحك على فريق الرجاء و جاء بتونسيين و جزائريين بعقود صحيح من المستحيل طردهم
يجب عليهم ان يتركون الرجاء حتى لا تمشي في الهاوية لا رئيس ولا حاشية الرئيس ولا المدرب ولا اللاعبين كلهم ليسوا في المستوا المطلوب من الجمهور ومن يحب الرجاء التغيير التغيير التغيير
صراحة كنا مخضرين عونتنا فالمنديال كرة نقية .رجعنا لتخربيق
أين الاعبين الجاهزين الكل يبحت عنهم ..ارتكبت أخطاء كارتية لما تخليت على ركائز الفريق..توهج الرجاء يعتمد دائما على أبناء الفريق وتطعيمهم ببعض العناصر المجربة …البدراوي يغرد خارج الصرب
المدرب و الطاقم التقني التونسي لا يصلح لفريق مثل الرجاء ، أحبَّته الجماهير المغربية لأنه كان ، أقول كان يلعب كرة جميلة فيها الفرجة و المتعة ، افتقدناها بعدما بدأ يعتمد على مدربين توانسة ، لأن أسلوب الكرة التونسية الذي يبحث على النتيجة فقط ، بأية طريقة ، بقتل و إغلاق اللعب ، بتضييع الوقت ، بالإحتجاجات غير المبررة على الحكم ، هذا الأسلوب ليس هو أسلوب مدرسة الرجاء البيضاوي
نتمنى من مُسيِّري الأندية المغربية عموما ، و خصوصا الرجاء و الوداد البيضاويين ، لا نريد مدربين توانسة في بطولتنا و حتى الجزائريين ، فإنهم يُضعفونها و يقتلونها…….
المطلوب كن الرءيس،والمدرب .اولا تدعيم الفريق بلاعبين من الرجاء في المستوى .ثانيا انتداب لاعبين ماهرين بعد دراسة دقيقة لهم من المدرب واللجنة التقنية .
مبادرة جميلة
فين هي الرجاء كلها لعابة دزايريين وتوانسة فين المدرسة لي خرجات الضل… الله يرحمو وامثاله