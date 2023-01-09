البدراوي يطلق حملة “رجامعانا” لدعم مالية الرجاء و التبرعات تنطلق

هبة بريس ـ رياضة

أعلن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي عن انطلاق حملة “رجامعانا” و هي الحملة التي تروم جمع التبرعات المالية من جمهور الرجاء لدعم ميزانية النادي الأخضر.

و نشرت إدارة النادي بلاغا أكدت فيه أنه و نزولا عند رغبة الجماهير الرجاوية، ولأن فلسفة هذه الحقبة الجديدة ترتكز على الشفافية وتعبئة جميع فعاليات النادي من أجل المساهمة فى تدارك تبعات الأزمة المالية الخانقة للرجاء، والتي تلقي بظلالها على السياسة التسييرية وجميع الاستراتيجيات المهيكلة الكفيلة بإعادة النادي لتوهجه، وبعد مشاورات عديدة، وضعت رهن إشارة الجماهير الخضراء مبادرة لخلق سجل لمشجعي النادي وجمع تبرعاتهم في إطار تحدي مجتمعی فرید.

و شددت إدارة الرجاء على أن عملية التبرعات ستكون شفافة حيث يمكن للجميع تتبع عملية التبرعات بمنتهى الشفافية والمصداقية من خلال الاطلاع على هوية المتبرعين و المبالغ المتبرع بها من خلال الموقع الذي تم تخصيصه لهذا الغرض.

و أوضحت إدارة الرجاء أن هذه المنصة تشكل أساسا للتعريف بجماهيرها أينما كانت ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة، عبر استراتيجية متكاملة أساسها روح المنافسة بين الجماهير من أجل خلق قيمة مضافة لفائدة النادي أكانت مالية أو تسويقية أو تربوية أو مجتمعاتية، كما أن المساهمات مفتوحة أيضا في وجه المتاجر والشركات الراغبة في دعم النادي.

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