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توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

2023-01-09 / 11:07
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هبة بريس

في إطار مشروع صيانة قارعة الطريق السيار فاس- وجدة ، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار فاس- وجدة بأنها ستقوم بأشغال صيانة قارعة الطريق السيار على مستوى بدال مسون المتواجد عند النقطة الكيلومترية 321 من الطريق السيار فاس- وجدة.

وستهم الأشغال اتجاه وجدة – فاس من الطريق السيار: لهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على مستوى بدال مسون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا من يوم الثلاثاء 10/01/2023 إلى غاية الساعة الثامنة ليلا من يوم الأربعاء 11/01/2023.

ودعت الشركة، مستعملي الطريق السيار القادمين من وجدة، العيون الشرقية أو تاوريت، والمتوجهين صوب مسون، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال ڭرسيف واستعمال الطريق الوطنية رقم 6 للوصول إلى وجهتهم.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من ڭرسيف والمتوجهين الى مسون، فعليهم استعمال الطريق الوطنية رقم 6.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من مسون والمتوجهين الى تازة، واد امليل، تاهلة أو فاس، فعليهم استعمال الطريق الوطنية رقم 6 للولوج للطريق السيار عبر بدال شرق تازة.

و عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معتذرة عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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