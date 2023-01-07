بالأرقام: متابعة تقديم رونالدو في النصر تتفوق على نهائي المونديال

هبة بريس - وكالات

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصدر المشهد الرياضي حول العالم في هذه الأيام، بعد انتقاله إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان انتقال رونالدو إلى النصر له تأثيرا كبيرا، حيث قالت وسائل إعلام سعودية، إن “حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي بلغ “3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم”.

وأكدت أن “عدد مشاهدات حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي شوهد أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على نفس العدد من القنوات وهو 40 قناة”.

يذكر أن نادي “النصر” السعودي قدم الثلاثاء الماضي، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.

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