تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

2023-01-05 / 20:46
0
هبة بريس _ رياضة

تم تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما، المدرب المؤقت لنادي أنجيه، اليوم الخميس 5 يناير، كمدرب رئيسي للنادي الفرنسي.

وذكر النادي في بيان له أن “تم تعيين بوحزاما، الذي كان يشغل حتى الآن منصب المدرب المؤقت، مدربا رئيسيا للفريق الاحترافي اعتبارا من يومه الخميس 5 يناير 2023″.

وأضاف المصدر أن ”إدارة النادي راضية حتى الآن عن العمل الذي قام به السيد بوحزاما والأجواء البناءة التي استطاع أن يخلقها داخل النادي مع لاعبين عازمين على القتال للارتقاء بترتيب النادي”.

وسجل أنجيه أن الروح القتالية تعتبر من قيم النادي، وسيكون الآن الهدف الرئيسي لبوحزاما الذي تعهد بمضاعفة جهوده للسماح للفريق بالعودة إلى تحقيق النجاح مجددا.

وسيكون هدف المدرب الجديد إنقاذ النادي، الذي يحتل حاليا المرتبة ال20 في الدوري الفرنسي برصيد ثماني نقاط فقط.

وسبق أن شغل بوحزاما (54 عاما) منصب مدير مركز التدريب التابع لأنجيه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

“الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

2023-01-05 / 20:26
Photo of “الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

“الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

2023-01-05 / 13:01
Photo of أولمبياد باريس.. تقديم طرق تتبع وإدارة المنح الأولمبية بالرباط

أولمبياد باريس.. تقديم طرق تتبع وإدارة المنح الأولمبية بالرباط

2023-01-05 / 10:52
Photo of مباريات اليوم.. السوالم تستقبل العساكر و الوداد في قمة محلية أمام المحمدية

مباريات اليوم.. السوالم تستقبل العساكر و الوداد في قمة…

2023-01-05 / 10:41
Photo of المغرب الفاسي يتعادل بميدانه مع نهضة بركان 0-0

المغرب الفاسي يتعادل بميدانه مع نهضة بركان 0-0

2023-01-04 / 21:13
Photo of بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية

بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في…

2023-01-04 / 20:55
Photo of “المحكمة الرياضية” تصدم برشلونة ..تأكيد في حق ليفاندوفسكي

“المحكمة الرياضية” تصدم برشلونة ..تأكيد في حق ليفاندوفسكي

2023-01-04 / 20:18
Photo of الألعاب الأولمبية باريس 2024.. “2 مليون درهم ” لكل مغربي فائز بالميدالية الذهبية

الألعاب الأولمبية باريس 2024.. “2 مليون درهم ” لكل…

2023-01-04 / 19:48
Photo of المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول

المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول

2023-01-04 / 19:36
Photo of فرنسا.. الشرطة تداهم مقر نادي أنجيه

فرنسا.. الشرطة تداهم مقر نادي أنجيه

2023-01-04 / 16:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق