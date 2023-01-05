تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

هبة بريس _ رياضة

تم تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما، المدرب المؤقت لنادي أنجيه، اليوم الخميس 5 يناير، كمدرب رئيسي للنادي الفرنسي.

وذكر النادي في بيان له أن “تم تعيين بوحزاما، الذي كان يشغل حتى الآن منصب المدرب المؤقت، مدربا رئيسيا للفريق الاحترافي اعتبارا من يومه الخميس 5 يناير 2023″.

وأضاف المصدر أن ”إدارة النادي راضية حتى الآن عن العمل الذي قام به السيد بوحزاما والأجواء البناءة التي استطاع أن يخلقها داخل النادي مع لاعبين عازمين على القتال للارتقاء بترتيب النادي”.

وسجل أنجيه أن الروح القتالية تعتبر من قيم النادي، وسيكون الآن الهدف الرئيسي لبوحزاما الذي تعهد بمضاعفة جهوده للسماح للفريق بالعودة إلى تحقيق النجاح مجددا.

وسيكون هدف المدرب الجديد إنقاذ النادي، الذي يحتل حاليا المرتبة ال20 في الدوري الفرنسي برصيد ثماني نقاط فقط.

وسبق أن شغل بوحزاما (54 عاما) منصب مدير مركز التدريب التابع لأنجيه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0