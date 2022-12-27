بسبب المنتخب المغربي..”أنا مغربي” تحقق أرقام قياسية في نسبة الإستماع

نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي عن عودة أغنيته “أنا مغربي” إلى الواجهة عقب سنوات على طرحها، و ذلك بسبب الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر.

و نشر الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -نشر- صورة تبرز ارتفاع نسبة المشاهدات في عدد من دول العالم.

و أرفق الصورة بتعليق جاء فيه:”أغنية “أنا مغربي” تخطت أرقاما قياسية في نسبة الإستماع في كل دول العالم، خاصة مع الحدث الكبير الذي عرفه المغرب من خلال ما حققه المنتخب الوطني، والذي حقق العالمية، والاحتفاء الكبير من الجمهور الجميل والرائع

وأضاف النجم المغربي:”أشكر من صميم القلب جمهوري العزيز انتم عائلتي الثانية الفضل لكم بعد الله عز وجل احبكم وكفى”.

ومن جانب آخر، يعد تأهل المغرب إلى دور نصف النهائي سابقة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية والعربية، ما منح إشعاعا لألوان المملكة، وشكل أجمل حملة تواصلية لفائدة البلاد كوجهة سياحية غنية بمؤهلات عديدة، منها الرياضية.

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