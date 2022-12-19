القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في المونديال

نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الإلكترونية أن القناة الثانية تستعد لتصوير مسلسل ضخم حول أسود الأطلس في المونديال بالمستقبل القريب.

و أضافت المصادر ذاتها، أن العمل سيكون درامي ملحمي كونه سيسلط الضوء على أبطال المنتخب الوطني المغربي وعائلاتهم، من أجل توثيق هذا الإنجاز التاريخي.

وواصلت المصادر عينها، أن القناة الثانية اختارت التصوير في مجموعة من المدن، أبرزها الدار البيضاء والرباط، حيث وقع الإختيار على أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كونها منبعا للمواهب الكروية التي سطع نجمها في كأس العالم.

و استرسلت المصادر نفسها أن العمل سيحمل العديد من المفاجئات و الأحداث الشيقة،إذ أشرفت على كتابته السيناريست فاتن اليوسفي و سيقوم بإخراجه المخرج داني يوسف.

ومن جانب آخر، يعد تأهل المغرب إلى دور نصف النهائي سابقة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية والعربية، ما منح إشعاعا لألوان المملكة، وشكل أجمل حملة تواصلية لفائدة البلاد كوجهة سياحية غنية بمؤهلات عديدة، منها الرياضية.

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