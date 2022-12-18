صحيفة “ماركا” الإسبانية تختار ثنائي المنتخب المغربي ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم
هبة بريس - و م ع
اختارت صحيفة “ماركا” الإسبانية ثنائي المنتخب الوطني المغربي ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم قطر 2022.
وضمت التشكيلة المثالية للمونديال التي اختارتها صحيفة “ماركا” الشهيرة كلا من أشرف حكيمي وسفيان أمرابط.
إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين) – جوسكو غفارديول (كرواتيا) – نيكولاس أوتاميندي (الأرجنتين) – تيو هيرنانديز (فرنسا) – أشرف حكيمي (المغرب) – سفيان أمرابط (المغرب) – جود بيلينغهام (إنجلترا) – أنطوان غريزمان (فرنسا) – كيليان مبابي (فرنسا) – أنخيل دي ماريا (الأرجنتين) – ليونيل ميسي (الأرجنتين)
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14 تعليقات
رغم حضور زياش كان أفضل من حكيمي!!
على العموم تشكيلة تستحق ان تكون في لائحة المتميزين 💚
خاص اوناحي مكان بلينكهام
بونو كان افضل احصائيا، لا؟
اوناحي حتى هو كان بطل المونديال
دارو حكيمي غير دار الصداع مع داق القندوح
غياب اناحي الذي يستحق التواجد
اوناحي وزياش احسن من كريزمان واحسن من بيلينغهام 😏😏😏😏😏😏
زياش واوناحي وبوفال كلهم استحقو التواجد في هاته الائحة
زياش لعب على حكيمي
اوناحي 👍👍👍 مشاء الله عليه….لاعب من المستوى جد عالي
امرابط افضل لاعب مغربي في المونديال وافضل لاعب في مركزه عالميا بالأرقام. من لخر بلا مجاملة بشهادة نقاد مدربين لاعبين كبار
أوناحي أفضل من حاكيمي
وزياش واوناحي وصابيري تاهوما يستاهلو
زياش واوناحي وبوفال كلهم استحقو التواجد في هاته الائحة