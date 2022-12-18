بنزيما كريم

بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2022

2022-12-18 / 14:30
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هبة بريس

كشفت مصادر، أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور نهائي كأس العالم 2022.

ويترقب الملايين من عشاق كرة القدم، مساء الأحد، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 على ملعب لوسيل في قطر، بين فرنسا والأرجنتين.

ونقلت شبكة “إي إس بي إن”عن مصادر لم تسمها أن بنزيما رفض دعوة ماكرون، للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة.

ونشر بنزيما صورة له عبر “إنستغرام” معلقا: “لست مهتما”، كما أنه أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، أن ماكرون يريد أن يصطحب معه بنزيما وعددا من اللاعبين الآخرين، الذين غابوا عن منتخب “الديوك” في مونديال قطر 2022؛ بسبب الإصابة.

وقالت إميلي أوديا كاستيرا في تصريحات لمحطة “آر تي إل” التلفزيونية: “أعلم أن الرئيس ماكرون يريد ذلك، أعلم أن الخطة قيد الدراسة”.

وأضافت وزيرة الرياضة الفرنسية: “يرغب الرئيس في اصطحابهم معه” حتى يتمكنوا من أداء دورهم “في هذه المغامرة”.

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