عشية نهائي كأس العالم فيروس غريب يصيب 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي

2022-12-17 / 22:28
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هبة بريس - وكالات

أكد مدرب فرنسا ديدييه ديشامب أن كينغسلي كومان يعاني من نفس الأعراض التي يشكو منها كل من دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو، اللذين غابا عن مباراة نصف النهائي بكأس العالم 2022 أمام المغرب.

وحسبما ذكرت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية، فإن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي، أصيبوا بفيروس غامض ومنهك، شبيه بالإنفلونزا.

ووفق “آس”، فإن كلا من أوباميكانو ورابيو، هما الأكثر معاناة من هذا الفيروس، بحيث لم يكونا قادرين على اللعب أمام “أسود الأطلس”، وقد خضع رابيو للعزل في فندق الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن إصابة اللاعبين بفيروس “إنفلونزا الإبل”، وهو الاسم الشائع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.

وأوضح ديشامب: “نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر المرض. من الواضح أن الجهاز المناعي للاعبين المصابين بالفيروس يعاني”.

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‫8 تعليقات

  1. نسال الله لهم الهزيمة المخزية والمذلة والا يوفقهم ابدا اليوم وغدا….وان تكون نهايتهم الباءسة آمين يارب العالمين

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