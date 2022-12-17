الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في كأس العالم
هبة بريس - القسم الرياضي
هنأ الإتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي على مشواره المميز في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وكتب الحساب الرسمي للإتحاد المصري على تويتر :”يتقدم الإتحاد المصري برئاسة الأستاذ جمال علام بخاص التهنئة لنظيره المغربي وجموع الجماهير المغربية الشقيقة، بعد المشوار التاريخي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2022، تقديم مسيرة مشرفة للكرة العربية والأفريقية”.
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11 تعليقات
الشعب المصري العظيم، شكرا لكم من القلب.
مغربي يحبكم.
شكرا لكم …كل الاحترام والتقدير والمحبة من كل المغاربة
❤️❤️❤️🇲🇦شكرا جزيلا و مرحبا بكم في كأس العالم للأندية.🇪🇬
شكرا لكم على المساندة 🇲🇦❤🇪🇬
شكرا لشعب المصري الاصيل وتحيا مصر ام الدنيا
منتخب المغرب لم يخسر أبدا، إنما كسب قلوب العالم أجمع، لكم من مصر كل التحية والامتنان والتقدير، انتم فخر العرب
تحية للاشقاء في مصر
شكرآ جزيلا مرحبا مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب❤
الف شكر لكل مصري شجع منتخبنا شكرا بزاف اخوتنا
و النعم شعب أصيل ألف مليار تحية لمصر و شعبها الطيب كل أبان عن معدنه شكرا مصر🇪🇬♥️🇲🇦
تحية حاااارة لكل احبابنا العرب وخاصة شعب مصر العظيمة ام الدنيا….ابنتم عن المحبة والآخوة اليعروبية….نحبكم في آلله ونقدر لكم هذا الموقف الشريف.