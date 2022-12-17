“لا يهمني”.. رسالة بنزيمة تثير الجدل قبل نهائي المونديال

2022-12-17 / 15:25
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هبة بريس - وكالات

وجه لاعب كرة القدم الفرنسي، كريمة بنزيمة، الجمعة، ما قيل إنها “رسالة غير مباشرة”، إلى منتخب الديوك المقبل على خوض المباراة النهائية من مونديال قطر، فيما ظلت مشاركة اللاعب مثار جدل طيلة الأسابيع الماضية.

ونشر بنزيمة صورة سيلفي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مرفقا إياها بعبارة “الأمر لا يهمني”، وهو ما فُهم بمثابة إبداء عدم اكتراثه بخوض آخر مقابلة للديكة في كأس العالم.

وكان بنزيمة قد تعافى من الإصابة، لكن المدرب ديدييه ديشامب لم يقم بإشراك نجم ريال مدريد الإسباني، وظلت التكهنات تحوم حول إمكانية استدعائه.

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