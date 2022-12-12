النجمة المصرية إلهام شاهين: “أتمنى المغرب توصل لنهائي كأس العالم”

2022-12-12 / 10:58
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نجلاء مزيان

أعربت النجمة المصرية إلهام شاهين عن فخرها وسعادتها بـفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في مباراة حماسية شهدها كأس العالم لـ كرة القدم 2022 مساء اول أمس السبت.

وحرصت الفنانة المصرية على تهنئة المنتخب المغربي عبر حسابها الرسمي بموقع “فايسبوك” قائلة :”أتمنى المغرب توصل لكأس العالم ..هيكون فوز عظيم لأفريقيا و للعرب ألف مبروك للمنتخب المغربى..شرفتونا كلنا”.

و في سياق متصل، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر، حيث يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

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