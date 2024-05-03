المغرب يستعد لتسليم زعيم العصابات “القط” لفرنسا

هبة بريس

تستعد السلطات المغربية، لتسليم أحد زعماء العصابات الملقب بـ”القط” لنظيرتها الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية بأن فيليكس بانغي، الذي تم إيقافه مارس الماضي بمدينة الدار البيضاء لاتهامه في ما يعرف بملف يودا بأنه مدبر عصابة تهريب المخدرات الرئيسية بمدينة مارسيليا الفرنسية، ينتظر ترحيله إلى التراب الفرنسي.

وفي هذا الصدد، أفاد المحامي المكلف بالملف، فيليب أوهايون، أن “المتهم المتواجد حاليا بالمغرب جرى الاستماع إليه من قبل محكمة النقض بالعاصمة الرباط لبيان المنسوب إليه بتهمتي تهريب المخدرات وتهريب الأموال”.

وأضاف المحامي، أن “موكله ينوي المثول أمام القضاء الفرنسي في أسرع وقت من أجل الدفاع عن نفسه، ومن المقرر أن يتم التصديق على هذا الإجراء خلال الأسبوع المقبل من طرف القضاء المغربي، لكن إجراءات التسليم قد تستغرق عدة أشهر”.

هذا ووجهت للمعني بالأمر، تهم تتعلق بـ”استيراد مخدرات ضمن عصابة منظمة، احتجاز وحيازة ونقل المخدرات، تكوين عصابة إجرامية، غسل الأموال وعدم تبرير الموارد”.