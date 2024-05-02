عمالة وزان : ملفات وتلاعبات تعجل بإستقالة رئيس قسم الشؤون القروية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة بعمالة وزان أن مصير عدد من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية أصبح على كف عفريت بعد أن توصل عامل الإقليم بشكايات متعددة تتهم ذات المسؤولين بعرقلة فرص الإستثمار والتمادي الممنهج في تعسير المساطر الإدارية عوض تبسيطها حسب التعليمات الملكية الأخيرة التي حث فيها جلالة الملك مسؤولي الدولة إلى إعتماد رؤية جديدة لضمان تدفق الاستثمارات من أجل النهوض بالجانب الإجتماعي للمواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “هبة بريس” فإن أول قطرة غيث تساقطت على السيد رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة الذي قدم إستقالته طوعا بعد أن وجدت الشكايات طريقها إلى وزارة الداخلية وعمالة الإقليم اللتان سارعتا إلى فتح تحقيق في موضوع الشكايات والتزامهما في إتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه في تلك الملفات.

وعلم أن عامل الإقليم رفض قبول الإستقالة الطوعية لرئيس الشؤون القروية حتى الإنتهاء من التحقيقات وربطها بالمسؤولية والمحاسبة إن تبين أن بعض الملفات شابها تقصير أو إهمال .

وتعيش عمالة وزان منذ الأسبوع الماضي على صفيح ساخن من أعلى سلطة إلى أدناها بعد توالي الشكايات التي تتهم مسؤولين ترابيين بعرقلة الإستثمار وتمكين بعض النافذين بالمدينة من إحتكار الميدان على حساب أشخاص آخرين.

ويرى متتبعون للشأن المحلي بعمالة وزان أن مكنسة وزارة الداخلية قد تحركت بشكل جدي لتنظيف بعض المصالح الإدارية بالعمالة موضوع الشكايات التي ينتظر أن تطيح برؤوس جديدة خلال اليومين القادمين.