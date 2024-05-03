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عرضتهم للتعذيب والتهديد.. عصابات تحتجز شباب مغاربة بتايلاند

2024-05-03 / 12:08
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هبة بريس – الرباط

لا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول تعرض شبان مغاربة للاختطاف والاحتجاز من طرف عصابات بتايلاند.

تفاصيل الواقعة، حسب شهادات عدد من مقربي الشباب المختطفين، تعود الى تواصل أشخاص من دولة تايلاند مع شبان مغاربة يحترفون التسويق الالكتروني، وعرض مناصب عمل برواتب وامتيازات مغرية عليهم.

وأفادت ذات الشهادات، أن الشبان المغاربة، توصلوا بتأشيرات وتذاكر الطيران وحجوزات فنادق فخمة، من أفراد العصابة، بتايلاند، قبل حزم أمتعتهم والتوجه الى هذه الدولة مع أحلام كبيرة بتحسين مستوى عيشهم وتحقيق أهدافهم.

ووفق الشهادات، فقد تفاجأ الشبان أياما قليلة بعد وصولهم الى وجهتهم، بتعرضهم للاختطاف من طرف العصابة واحتجازهم بمكان مجهول، وإرغامهم على العمل لساعات طويلة في اليوم دون مقابل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أفراد العصابة سلبوا الشبان هواتفهم وحواسيبهم، كما تم منعهم من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، مقابل مدهم بحواسيب خاصة لقرصنة الحسابات والقيام بعمليات مشبوهة، بالإضافة الى النصب على شبان جدد لجلبهم إلى نفس الوجهة.

ويتعرض الشبان المغاربة، وفق ذات المصادر، للتعذيب والتهديد من طرف العصابة، خاصة بعد إقدام عدد منهم على تسريب معلومات وفيديوهات من أماكن احتجازهم، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتحريرهم.

2024-05-03 / 12:08
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