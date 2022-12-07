Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي للأسود”

2022-12-07 / 12:19
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هبة بريس

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن ” كل إفريقيا فخورة” بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 على حساب منتخب إسبانيا، مهنئا الملك محمد السادس بهذا الفوز الكبير.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على صفحته على تويتر، “كل إفريقيا فخورة بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس ببلوغهم ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم”.

وأضاف السيد موسى فقي محمد ” أعبر عن إعجابي وتشجيعي للمنتخب الوطني المغربي الشجاع في الدور المقبل، وأهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بهذا الإنجاز”.

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