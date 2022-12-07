صحف إسبانية: “غرق فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”

هبة بريس

هاجمت وسائل إعلام إسبانية مدرب المنتخب، لويس إنريكي، ولاعبيه عقب الخروج من دور 16 على يد المغرب بركلات الترجيح بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الثلاثاء.

وكتبت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيسي “فشل لإسبانيا المتواضعة”.

وأضافت في تحليل المباراة: لويس إنريكي أحبط حتى فريقه، المشوار كله كان مخيبا للآمال باستثناء مباراة كوستاريكا، الفريق كان في سقوط حر حتى انهار تماما أمام المغرب.

وواصلت ماركا: كان من المفترض أن الفريق تدرب على 26 ألف ركلة جزاء كما قال لويس إنريكي.

وفي تقييمها لأداء اللاعبين قالت الصحيفة: لا يوجد أي لاعب بالفريق قادر على صنع الفارق.

وذكرت صحيفة (سبورت) ومقرها برشلونة، في عناوينها “إسبانيا تغادر بصفر كبير”، “غرق إسبانيا.. فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”.

وعبرت صحيفة (آس) عن الشعور العام بالبلاد في عنوانها الرئيسي قائلة “يا لها من كأس عالم مؤلمة”.

هذا ويشار إلى أن لويس إنريكي قال في مؤتمر صحافي عقب الهزيمة إنه يشعر بالرضا التام عن المنتخب.

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