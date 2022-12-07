صحف إسبانية: “غرق فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”

2022-12-07 / 10:14
0
هبة بريس

هاجمت وسائل إعلام إسبانية مدرب المنتخب، لويس إنريكي، ولاعبيه عقب الخروج من دور 16 على يد المغرب بركلات الترجيح بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الثلاثاء.

وكتبت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيسي “فشل لإسبانيا المتواضعة”.

وأضافت في تحليل المباراة: لويس إنريكي أحبط حتى فريقه، المشوار كله كان مخيبا للآمال باستثناء مباراة كوستاريكا، الفريق كان في سقوط حر حتى انهار تماما أمام المغرب.

وواصلت ماركا: كان من المفترض أن الفريق تدرب على 26 ألف ركلة جزاء كما قال لويس إنريكي.

وفي تقييمها لأداء اللاعبين قالت الصحيفة: لا يوجد أي لاعب بالفريق قادر على صنع الفارق.

وذكرت صحيفة (سبورت) ومقرها برشلونة، في عناوينها “إسبانيا تغادر بصفر كبير”، “غرق إسبانيا.. فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”.

وعبرت صحيفة (آس) عن الشعور العام بالبلاد في عنوانها الرئيسي قائلة “يا لها من كأس عالم مؤلمة”.

هذا ويشار إلى أن لويس إنريكي قال في مؤتمر صحافي عقب الهزيمة إنه يشعر بالرضا التام عن المنتخب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تهنئ المغرب بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم

إسرائيل تهنئ المغرب بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم

2022-12-07 / 10:40
Photo of العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

2022-12-07 / 10:24
Photo of رئيس حكومة لبنان يهنئ المنتخب المغربي

رئيس حكومة لبنان يهنئ المنتخب المغربي

2022-12-07 / 09:27
Photo of رافعين العلم المغربي.. أمير قطر ووالديه يحتفون بفوز “الأسود”

رافعين العلم المغربي.. أمير قطر ووالديه يحتفون بفوز “الأسود”

2022-12-07 / 09:17
Photo of موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

2022-12-06 / 23:52
Photo of FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

2022-12-06 / 23:45
Photo of مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

2022-12-06 / 23:16
Photo of لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

2022-12-06 / 23:13
Photo of أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

2022-12-06 / 23:04
Photo of “مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

“مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي…

2022-12-06 / 22:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق