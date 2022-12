بعد التأهل.. “لارام” تعلن عن برنامج جديد لمساندة “الأسود”

هبة بريس

تزامنا مع تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وضعت الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية جديد وتسهيلات على تدبير التذاكر، لتمكن المشجعين المغاربة من مساندة أسود الأطلس خلال مواجهتهم المقبلة يوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري بالدوحة.

وذكرت الشركة الوطنية، في بلاغ، أن “الخطوط الملكية المغربية، بصفتها الناقل الرسمي لأسود الأطلس، تهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز”، مبرزة أنها “عبأت مواردها البشرية والتقنية لإطلاق برنامج استثنائي، في أفضل الظروف، يتماشى وتطلعات مشجعي الفريق الوطني”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا العرض يهم المغاربة المتواجدين حاليا بقطر، والذين سافروا على متن رحلات الشركة الوطنية، وكذلك المشجعين الراغبين في التنقل من المغرب نحو الدوحة لمساندة الفريق الوطني خلال الدور الثاني من هذه المسابقة.

وبالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة، يضيف البلاغ، تمنحهم الخطوط الملكية المغربية تسهيلات استثنائية لإعادة جدولة رحلات العودة، حتى يتمكنوا من مواصلة تشجيع الفريق الوطني خلال الثمن النهائي، مسجلا أنه ستتاح لهم بذلك إمكانية تغيير تاريخ العودة المبرمج سابقا في 02 دجنبر إلى الرحلات الثلاث التي ستبرمج يوم 07 دجنبر الجاري، مجانا ودون مصاريف إضافية.

أما بالنسبة للمشجعين الراغبين في الاحتفاظ بمواعيد عودة رحلاتهم يوم 02 دجنبر الجاري، فإن الخطوط الملكية المغربية ستضع رهن إشارتهم خمس رحلات ستنطلق من الدوحة (من أصل ثماني رحلات مبرمجة مسبقا). حيث سيكون الإقلاع بالتوقيت المحلي كالتالي: الرحلة (AT 2237) على الساعة الرابعة صباحا، والرحلة (AT 2349) على الساعة العاشرة و35 دقيقة صباحا، والرحلة (2351 AT) على الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا، والرحلة (AT 2235) على الساعة الثانية عشرة زوالا، والرحلة (2345 AT) على الساعة السادسة و30 دقيقة مساء.

وهكذا، يسجل المصدر عينه، فإن المسافرين المبرمجة رحلاتهم على متن الرحلة (AT 2241) على الساعة الثالثة و05 دقائق صباحا سيتم برمجتهم على متن الرحلة (AT 2237) على الساعة الرابعة صباحا، والمسافرين على متن الرحلة (AT 2239) على الساعة الخامسة صباحا ستتم بـرمجتهم علـى متن الرحلة (AT 2349) على الساعة العاشرة و35 دقيقة صباحا. أما المسافرون على متن الرحلة (2347 AT) على الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء فستتم برمجة رحلاتهم على متن الرحلة (2345 AT)، والتي سيتم تقديم موعد إقلاعها ليصبح على الساعة السادسة و35 دقيقة مساء.

وللمزيد من المعلومات، تدعو الخطوط الملكية المغربية زبناءها المعنيين للاتصال بمركز النداء من خلال الرقمين التاليين: 0800 089000 (المغرب) و 212522489797+ (الدولي).

أما بخصوص المشجعين الراغبين في التنقل انطلاقا من المغرب نحو الدوحة لحضور مباراة المغرب برسم الدور ثمن النهائي، فقد سجل البلاغ أن الخطوط الملكية المغربية ستضع، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامج رحلات استثنائي يربط الدار البيضاء بالعاصمة القطرية، خاص بهذه المباراة، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف على تفاصيل هذا البرنامج لاحقا.

