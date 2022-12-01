المنتخب الوطني يسعد المغاربة والعرب ويتأهل للدور الثاني

هبة بريس - القسم الرياضي

في مباراة تاريخية، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل واحد.

وضمن المنتخب الوطني التأهل في مقدمة المجموعة السادسة، للدور الثاني ضمن منافسات كأس العالم بدولة قطر.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، ليضع المنتخب الوطني المغربي “أسود الأطلس” ، في المقدمة أمام منتخب كندا.

وضاعف يوسف النصيري النتيجة لصالح “أسود الأطلس” بهدف من تسديدة قوية، لم تترك أي حظ لحارس مرمى المنتخب الكندي، وجاء هدف النصيري في الدقيقة 23.

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