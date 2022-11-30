تأجيل محاكمة رشيد الفايق و من معه بسبب إضراب المحامين

ع محياوي - هبة بريس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل ملف البرلماني رشيد الفايق ومن معه، إلى غاية 20 دجنبر القادم.

واضطرت هيئة المحكمة تأجيل ملف الفايق ومن معه بسبب إضراب المحامين، حيث كان من المقرر أن تستأنف المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة .

جدير بالذكر أن ملف رشيد الفايق ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ السنة الماضية، في جماعة أولاد الطيب، الواقعة بضواحي فاس، تزامنت مع شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، ضمنهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص الماء والكهرباء ورخص البناء، قبل أن يتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف، ما انتهى إلى متابعة ما يقرب من 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة.

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