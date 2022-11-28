مونديال قطر.. التعادل يحسم “مباراة مجنونة” بين صربيا والكاميرون

هبة بريس - وكالات

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وأحرز جان شارل كاستيليتو هدف الكاميرون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة .

ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرجي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وراوغ ألكسندر ميتروفيتش دفاع الكاميرون قبل أن يسجل هدفا في شباك الأسود ليسجل الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده.

وأعاد بوبكار إحياء أمل الأسود بهدف التقليص عند الدقيقة 64.

وعقب دقيقتين أدرك فيها المنتخب الكاميروني التعادل عن طريق إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

ويبحث المنتخبان عن فرصة أخيرة، بعد خسارتهما في الجولة الأولى، الكاميرون أمام سويسرا، فيما خسرت صربيا أمام البرازيل.

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