مونديال قطر..فرنسا تفوز على الدانمارك وتعبر إلى الدور ثمن النهائي
هبة بريس - الرياضة
فازت فرنسا حاملة اللقب السبت على الدانمارك، بهدفين لواحد حيث ضمنت بطاقة مبكرة لثمن النهائي.
وكانت فرنسا قد سجلت انطلاقة موفقة وبداية قوية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم بعد فوزها الثلاثاء على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
واكتست المواجهة مع الدانمارك طابع الثأر أمام منافس خسرت فرنسا أمامه مرتين عام 2022 (2-1 في كوبنهاغن و2-صفر في باريس)، وقبلهما في دور المجموعات لمونديال 2002، علماً ان مباراتهما في نسخة روسيا 2018 الأخيرة كانت الوحيدة تنتهي بالتعادل السلبي.
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